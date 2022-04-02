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At arabasıyla gelip ellerini kollarını sallayarak hırsızlık yaptılar

İHA

At arabasıyla gelip ellerini kollarını sallayarak hırsızlık yaptılar

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ellerini kollarını sallayarak bir evin bahçesinden at arabasıyla demirleri çalan hırsızlar, kendilerini uyaran yaşlı adamı takmadan yollarına devam etti. Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarının ardından mahalleli hırsızların peşine düştü.

Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde mahalleye gelen at arabalı hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra gözlerine kestirdikleri demirleri çalmaya başladı. Sokak sokak mahalleyi gezen hırsızlar, güpegündüz bir evin bahçesindeki demirleri çalarken yanlarına gelen yaşlı adamın uyarılarına rağmen malzemeleri atmaya devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alınırken, şüpheliler arkalarına bile bakmadan devam etti. Mahallelere son zamanlarda dadanarak vatandaşı canından bezdiren hırsızların, rahat rahat sokaklarda dolaşarak malzemeleri almaları dikkat çekti.

“Kendilerini bir türlü yakalamıyoruz”
Son 1 aydır bu tür olayların arttığını belirten Muhtar Yaşar Beşparmakkaya, “Bizim mahalle huzurlu ve güzel bir yerdir. Ama son bir aydır güpegündüz ve gece dahil hırsızlık olayı arttı. Evlerin önünde masa, sandalye ve demir gibi ne bulurlarsa alıp götürüyorlar. Bu yaşanan üzücü olaylardan dolayı hem tedirgin hem de rahatsızız. Vatandaşlarımızın evlerinin önünde para edecek ne varsa at arabasıyla alıp götürüyorlar. Bizlerde bu tür olayları son zamanlarda çok duyuyoruz. Bizler en son yaşanan at arabalı hırsızların görüntüsünü bulduk ama kendilerini bir türlü yakalamıyoruz. Son bir aydır at arabasıyla hırsızlıklar artığı için korkuyoruz. Yetkililerden en kısa sürede çözüm bekliyoruz” dedi.

“Evimizin önünde ne bulurlarsa alıp götürüyorlar”
Mağdur olduklarını ifade eden mahalle sakini Orhan Deniz ise “Hırsızlık olaylarından dolayı mahalleli olarak biraz rahatsızlığımız var. Bu tür konuların çözülmesini istiyoruz. Böyle hırsızlık olayların yaşanması hoş değil. Bir çözüme kavuşursa bizde rahatlarız. Evimizin önünde ne bulurlarsa alıp götürüyorlar. Bu tür yüz kızartıcı olayların çözülmesi için yetkilerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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