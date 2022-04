Büyükşehirden Ramazana özel her gün bir etkinlik Ramazan ayı Büyükşehir ile birlikte çok renkli yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazan ayına özel her gün farklı bir etkinlik düzenleyecek. Orhan Hakalmaz’dan Ahmet Özhan’a İbrahim Sadri’den İnce Saz’a her gün farklı programların vatandaşlarla buluşacağı etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazanın ayının kentte dolu dolu yaşanması için birbirinden güzel programlar hazırladı. Her gün 5 bin kişinin orucunu açacağı Ulu Cami yanındaki iftar çadırı ve mahalle iftarlarının yanında ramazan ayının manevi atmosferinin güçlü bir şekilde yaşanması için hazırlanan ücretsiz programlar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Konserden tiyatroya, söyleşilerden şiir dinletisine kadar her güne özel düzenlenecek programlar dahilinde ünlü sanatçılar da Denizlililerle buluşacak. Orhan Hakalmaz’dan Ahmet Özhan’a İbrahim Sadri’den İnce Saz’a birçok sanatçının sahne alacağı ramazan programı 3 Nisan 2002 Pazar günü saat 21.30’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının sunacağı “Destan Gülistan” adlı Tasavvuf, THM ve TSM konseri ile başlayacak.



Ramazanın manevi atmosferi dolu dolu yaşanacak

Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 21.30’daki konser, tiyatro, söyleşi gibi salon programları dışında Denizlililerin ramazanın manevi atmosferini dolu dolu yaşaması için farklı gösterilerde hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin fuaye alanında saat 20.30’da başlayacak programlarda ise pandomimden meddaha, ateşbaz gösterilerinden orta oyununa kadar çok çeşitli etkinlikler Denizlililerin beğenisine sunulacak. Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı programları detayına ise https://www2.denizli.bel.tr/userfiles/image/site/RamazanEtkinlikProgrami2022.pdf adresinden ulaşılabilecek. Bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da programlar takip edilebilecek.



“Şehrimizde ramazan bir başka güzel yaşanacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrileriyle birlikte dolu dolu bir ramazan ayı geçireceklerini, bunun için tüm hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı. Ramazanın manevi atmosferini daha güçlü yaşamak için her güne özel program yaptıklarını, tüm vatandaşları bu güzel etkinliklere beklediklerini ifade eden Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimiz ramazan boyunca cıvıl cıvıl olacak. Vatandaşlarımıza her gün farklı etkinlikler sunacağız ve birlikte birçok güzellik yaşayacağız. Şehrimizde ramazan bir başka güzel yaşanacak inşallah. Ben bir kez daha tüm vatandaşlarımızın ramazanını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin sağlıklı, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

