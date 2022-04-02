Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Ali Köseoğlu (xx)
YUKATEL MERKEZEFNEDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xx) 8, Upson (xxx) 22, German (xxx) 34, Lomazs (xxx) 20, Hakan (x) 3, Sestina (x) 2, Emircan (xx) 6, Altan (x), Yiğitcan (x), Thomas (x) 1
TÜRK TELEKOM: Perez (xxx) 22, Clemmons (xxx) 12, Erdi (x), Samet (xxx) 22, Dawkins (xxx) 30, Ellis (x) 3, Johnson (xx) 5, Dorukhan (x) 3, Can Uğur (x) 2, Berk (x) 1
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
İLK YARI: 39-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-63
NORMAL SÜRE: 83-83ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde üst üste ikinci yenilgisini Türk Telekom'a normal süresi 83-83 biten maçta uzatmada 100-96 yenilerek aldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ev sahibine German'ın 34 sayısı yetmezken konuk ekipte Dawkins 30, Perez ve Samet 22'şer sayıyla oynadı. Bu skorla Merkezefendi, 25 maçta 8 galibiyette kalırken, Türk Telekom galibiyet sayısını 11'e çıkardı.Maça Hollowell ve German'ın 5 sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibine konuk ekip Dawkins'le yanıt verdi. German ve Lomazs'ın etkili oyunuyla yeniden öne geçip farkı 7 sayıya kadar çıkaran Merkezefendi, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyunla 24 sayı bulup rakibine 15 sayı şansı tanıyan Terk Telekom, üstünlüğü yakalayıp devreyi 43-39 önde tamamladı. İki tarafın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyot 63-60 Türk Telekom lehine sonuçlandı. Telekom, çekişmeli geçen son periyotta Perez'in üçlüğüyle son 1 dakikaya 81-79 önde girdi. Mola dönüşü Lomazs'ın serbest atışlarıyla son 28 saniyede oyuna 81-81 eşit geldi. Telekom, Perez'in bitime 9 saniye kala 2 sayılık basketiyle yeniden 83-81 üstünlüğü buldu. Mola alıp oyuna kenardan başlayan Merkezefendi, German'ın turnikesiyle skoru 83-83'e getirdi. Türk Telekom, Johnson'la son hücumu kullanamayınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada Dawkins ve Perez'le kritik 3 sayılık basketler bulup tekrar üstünlüğü yakalayan konuk ekip salondan 100-96 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-04-02 15:41:24
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