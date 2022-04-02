Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100

DHA

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Ali Köseoğlu (xx)
YUKATEL MERKEZEFNEDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xx) 8, Upson (xxx) 22, German (xxx) 34, Lomazs (xxx) 20, Hakan (x) 3, Sestina (x) 2, Emircan (xx) 6, Altan (x), Yiğitcan (x), Thomas (x) 1
TÜRK TELEKOM: Perez (xxx) 22, Clemmons (xxx) 12, Erdi (x), Samet (xxx) 22, Dawkins (xxx) 30, Ellis (x) 3, Johnson (xx) 5, Dorukhan (x) 3, Can Uğur (x) 2, Berk (x) 1
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
İLK YARI: 39-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-63
NORMAL SÜRE: 83-83ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde üst üste ikinci yenilgisini Türk Telekom'a normal süresi 83-83 biten maçta uzatmada 100-96 yenilerek aldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ev sahibine German'ın 34 sayısı yetmezken konuk ekipte Dawkins 30, Perez ve Samet 22'şer sayıyla oynadı. Bu skorla Merkezefendi, 25 maçta 8 galibiyette kalırken, Türk Telekom galibiyet sayısını 11'e çıkardı.Maça Hollowell ve German'ın 5 sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibine konuk ekip Dawkins'le yanıt verdi. German ve Lomazs'ın etkili oyunuyla yeniden öne geçip farkı 7 sayıya kadar çıkaran Merkezefendi, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyunla 24 sayı bulup rakibine 15 sayı şansı tanıyan Terk Telekom, üstünlüğü yakalayıp devreyi 43-39 önde tamamladı. İki tarafın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyot 63-60 Türk Telekom lehine sonuçlandı. Telekom, çekişmeli geçen son periyotta Perez'in üçlüğüyle son 1 dakikaya 81-79 önde girdi. Mola dönüşü Lomazs'ın serbest atışlarıyla son 28 saniyede oyuna 81-81 eşit geldi. Telekom, Perez'in bitime 9 saniye kala 2 sayılık basketiyle yeniden 83-81 üstünlüğü buldu. Mola alıp oyuna kenardan başlayan Merkezefendi, German'ın turnikesiyle skoru 83-83'e getirdi. Türk Telekom, Johnson'la son hücumu kullanamayınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada Dawkins ve Perez'le kritik 3 sayılık basketler bulup tekrar üstünlüğü yakalayan konuk ekip salondan 100-96 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-04-02 15:41:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantina alınan 7 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı Şap hastalığı 7 mahalleyi karantinaya aldırdı
YEREL HABERLER Karantina alınan 7 mahalleye giriş çıkışlar ...
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom ...
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom ...
65 yaşındaki judocu, Cabar’da şehit edilen 83 kişi için yürüdü
YEREL HABERLER 65 yaşındaki judocu, Cabar’da şehit edilen 83 kişi ...
Büyükşehirden Ramazana özel her gün bir etkinlik Ramazan ayı Büyükşehir ile birlikte çok renkli yaşanacak
YEREL HABERLER Büyükşehirden Ramazana özel her gün bir ...
Denizlispor kurtuluş için en önemli sınavda
YEREL HABERLER Denizlispor kurtuluş için en önemli sınavda
At arabasıyla gelip ellerini kollarını sallayarak hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER At arabasıyla gelip ellerini kollarını sallayarak ...
Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt-Cumalı’da ağaçlandırma çalışmasını tamamladı
YEREL HABERLER Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla ...
Jandarma Mart ayında meydana gelen 778 asayiş olayının yüzde 97,4’ünü aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma Mart ayında meydana gelen 778 asayiş ...
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul ...
Geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane yaptılar
YEREL HABERLER Geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane yaptılar
Denizli’de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı
YEREL HABERLER Denizli’de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker ...
Çameli Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Vatandaşlarımızın desteğiyle her şeyi gerçekleşeceğimize inancımız tamdır”
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu ...
Tekstilcinin ölümüyle sonuçlanan cinayetteki bıçak arazide bulundu
YEREL HABERLER Tekstilcinin ölümüyle sonuçlanan cinayetteki bıçak ...
Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle ...
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler 3 çocuk babası tekstilci sokak ortasında katledildi, yakınlarının feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında ...
Merkezefendi'de yeni meydan ve pazaryeri çalışmaları başladı Başkarcı Mahallesi’nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Merkezefendi'de yeni meydan ve pazaryeri çalışmaları ...
Enderun usulü teravih namazlarına bu Ramazan da devam edilecek
YEREL HABERLER Enderun usulü teravih namazlarına bu Ramazan da devam ...
Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom
Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Denizli’de lise öğrencilerine triatlon branşı anlatıldı
YEREL HABERLER Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Denizli’de lise ...
Kütüphane Haftasında PAÜ’de hakikat ve kütüphaneler konuşuldu
YEREL HABERLER Kütüphane Haftasında PAÜ’de hakikat ve kütüphaneler ...
Geleceğin yöneticileri Başkan Arslan ile buluştu Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Gençlerimiz vatan ve millet sevgisi ile işlerini doğru yapsınlar”
YEREL HABERLER Geleceğin yöneticileri Başkan Arslan ile ...
Denizlispor düşme hattından çıkmak istiyor Denizlispor'un forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu: "Zor bir maç bizi bekliyor , ölüm maçı diyebiliriz"
YEREL HABERLER Denizlispor düşme hattından çıkmak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.