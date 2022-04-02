Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen servis şoförü Eyüp Gökmen Ağdaş'ın (35) katil zanlısı tekstil işçisi Rıdvan Barın (37), polis tarafından gözaltına alındı. Ağdaş'ı, eşini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Barın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün gece Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokakta meydana geldi. Sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin evli, 2 çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğunu tespit edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Ağdaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ağdaş'ın cenazesi bugün öğlen Kayhan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öldürülen Ağdaş'ın katil zanlısı olduğu belirlenen tekstil işçisi Rıdvan Barın, polis tarafından gözaltına alındı. Barın, ifadesinde suçunu itiraf edip, Ağdaş'ın eşinin çalıştığı tekstil atölyesinin servis şoförü olduğunu ve eşini taciz ettiği için çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barın, tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-04-02 19:21:18



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