Merkezefendi elinden kaçırdı

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DENİZLİ, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'tan sonra evinde Türk Telekom'a da 100-96 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibini uzatmada elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Telekom önünde başa baş bir oyun sergileyen Denizli temsilcisi, 34 sayıyla yıldızlaşan German'ın bitime 4 saniye kala attığı basketle maçı 83-83'le uzatmaya taşımasına rağmen 5 dakikalık uzatma bölümünde mağlubiyetten kurtulamadı. Düşme hattındaki Aliağa Petkimspor'un da mağlup olmasıyla alt sıralarla arasındaki farkı koruyan Merkezefendi, ligde son 5 maça 8 galibiyetle girdi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-04-03 12:37:35



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