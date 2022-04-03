Çameli’nde bu yaz dolu dolu geçecek Çameli’nde festival komitesi için toplantı gerçekleştirildi

Çameli ilçesi adına yakışır bir şekilde 2022 yılı yaz mevsimi için festival komitesi toplantısı düzenlendi. Bu yaz Çameli’nde yörenin tarihi, gelenek ve görenekleri, kültürel değerleri ile turizmin canlandırılması için etkinlikler düzenlenecek.



Çameli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen tertip komitesi Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün başkanlığında gerçekleştirildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ında katıldığı toplantıda 2022 yılında ilçenin adına yakışır bir festival gerçekleştirilmesi planlandı. Komite toplantısında bir araya gelen kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin festivale olacak olan genel katkıları belirlendi. İlerleyen günlerde yapılacak olan toplantılarda yaz mevsiminde düzenlenecek olan festival ve etkinliklerin sorunsuz yürütülebilmesi için alt komitelerin oluşturulmasına karar verildi. Festivalde yörenin tarihi, gelenek ve görenekleri, kültürel değerleri ile ilçe turizminin tanıtılması yönünde yapılacak çalışmalar hakkında görüşüldü.



Çameli’nde dolu dolu bir festival hedeflendi

Yaz mevsiminde düzenlenecek olan festival etkinliklerinde, Hayri Dev Kültür Merkezinde Hayri Dev’i anma günü, dağ bisikleti yarışması, 8. yamaç paraşütü şampiyonası, Çameli KültürTarım Alabalık, domates festivali ve çeşitli etkinlikler planlanacak. Ayrıca Kolak Gölü pilav günü etkinliği, konserler ve Çameli sempozyumu ile dolu dolu bir festival hedeflendi.

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