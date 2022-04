Denizli’de Cabar şehitleri unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 02 Nisan 1921'de Yunan işgali sırasında Çivril Cabar’da yakılarak katledilen 83 vatandaşın anısına Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı’nda anma programı düzenledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 şehidi unutmadı. Geçtiğimiz yıl Denizli Büyükşehir Belediyesince, anıt mezarla ölümsüzleştirilen ve Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliği olarak kayıtlara geçen Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı'nda düzenlenen anma programına Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ile beraberindeki gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ve anıta çelenk sunulmasının ardından başlayan programda konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, şehitliğin kazandırılmasında büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Vural, “Bu şehitlik, Denizli’deki milli mücadele şehitlikleri içerisindeki en güzel ve en büyük şehitlik oldu. Bir milli şuur oluşturmak için Çivril’de her türlü etkinlik yapmaya devam ediyoruz” dedi.



“Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu, üzerinde yaşadığımız toprakların kolay vatan olmadığını söyledi. Şehit olan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Meclis Başkanvekili Değirmenci, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ve gazilerimize sahip çıkma yolunda çok önemli işler yapıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ancak onların emanetlerine sahip çıkarak, daha çok çalışarak, ülkemizi en müreffeh ülkeler sıralamasında en üst seviyelere taşıyarak sahip çıkabiliriz. Bu vesileyle 83 Cabar şehidimizin şahsında Anadolu coğrafyasının her karışını kanlarıyla sulamış bütün şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Şehit olmak için yola çıkmış ancak şehitlik nasip olmamış bütün gazilerimize şükranla teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.



"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır "

Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur da, Cabar’da katledilen şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Yardımcısı Okur, “Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Vatanımızın her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ve onlar bu vatanı bize emanet etmiştir. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemizin büyük katkılarıyla Denizlimize kazandırılmış bu abidemiz ve şehitliğimiz için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan şahsında Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.