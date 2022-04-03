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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

İHA

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor, Afyon İdmanyurdu'nu 82 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor Kulübü, 8. Hafta maçında sahasında Afyon İdmanyurdu'nu konuk etti. Yeşilköy Sahasındaki maça etkili başlayan yeşil siyahlılar henüz 5.dakikada Raziye Kabak'ın attığı golle öne geçti. 10.dakikada Elif ile farkı ikiye çıkaran Denizli ekibi, 20.dakikada Sevgi ile durumu 30 yaptı. 38 ve 43'te Elif Duru ile iki gol daha bulan Horozkentspor, 45'te Sude'nin attığı golle ilk yarıyı 61 önde kapattı.

İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen yeşil siyahlılar, 53'te Sude, 73'te de Eşif'in golleriyle maçı 82 kazandı. Maçta Elif Duru 4 gole yıldızlaşırken, gol sayısını 10'a çıkararak gol krallığında zirveye bir adım daha yaklaştı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kritik maçta Horozkentspor'i yalnız bırakmadı. Soyunma odasında takıma destek olan Atik, takıma başarılar diledi. Atik'in yanı sıra Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya ve Denizlispor Onursal Başkanı Mustafa Üstek de maçı yakından takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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