Binlerce vatandaş Pamukkale’nin iftar sofrasında buluştu

Pamukkale Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya geleceği iftar sofralarının ilkini Aktepe mahallesinde açtı.



Mübarek Ramazan ayında Pamukkale Belediyesi tarafından farklı mahallelerde iftar sofraları kuruluyor. Ramazan ayının ilk gönül sofrası Aktepe Mahallesi'nde açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Dr. Nur Örki’nin ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine birçok yetkili ve bölgede yaşayan binlerce vatandaş katıldı. Başkan Örki, iftar yemeğine katılan vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.



“Ramazan paylaşmak demektir”

Aktepe Mahalle Muhtarı Muhammer Karataş, 2 yıldır iftarlarda vatandaşlarla bir arada olamadıklarını belirterek, “2 yıldır vatandaşımızla birlikte iftar sofralarında buluşamıyorduk. Bu birlikteliği özlemişiz. Ramazan ayının ilk iftar buluşmasını mahallemizde yapılmasını sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de Ramazan ayının paylaşmak zamanı olduğunu ifade ederek, “Rabbimize şükürler olsun mübarek Ramazan ayına bizleri kavuşturdu. Bu güzel zamanların en önemli unsuru paylaşmaktır. 2 yıldır pandemi nedeniyle bu sofralarda vatandaşlarımızla bir araya gelememiştik. Ama bu yıl çok şükür gönül sofralarımızın ilkini Aktepe mahallemizde kurduk. Burada binlerce vatandaşımızla birlikte iftarımızı yapmanın huzurunu yaşadık. Bu huzuru vatandaşlarımızın yüzünde görüyoruz. Rabbim’den tüm İslam Âlemine daha nice Ramazan aylarına kavuşturmasını temenni ederim. Pamukkale Belediyesi olarak gönül sofralarımızı önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde kurmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı sofralarımızı bereketlendirmeye bekliyoruz. Bu vesile ile başta Pamukkaleli hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi.

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