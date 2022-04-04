Kanser belirtilerini dikkate alın Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan: “Genetik faktörlerden oluşmayan ve çevresel faktörler ile tetiklenen kanser türlerine karşı önlem alabilirsiniz”

Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, alınacak önlemlerle genetik faktörlerden oluşmayan ve çevresel faktörler ile tetiklenen kanser türlerinden korunmanın mümkün olduğunu belirtti.



1 – 7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle açıklama yapan Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, kanser belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Özhan, “Kanser, vücutta belirli bölgelerdeki hücrelerin normalin dışında çoğalması ve vücudun diğer bölgelerine yayılmasıdır. Kanser genetik olabileceği gibi çevresel faktörler ile de gelişebilir” dedi.



Kanser belirtilerine vurgu yapan Uzm. Dr. Nail Özhan, kanser belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek; “Kanser belirtilerini dikkate alıp bir uzmana başvurmamız halinde tedavinin etkinliğinde erken tanı ile daha fazla yol alınabilecektir. Genellikle kanser hastalarında ortaya çıkabilen halsizlik ve yorgunluk, kanama, ağrı, sebebi belirlenemeyen kilo kaybı, şişlik, cilt değişiklikleri, uzun süren öksürük veya yutma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğünde hemen bir uzmanda başvurmalıyız” diye konuştu.



Kanserden korunmak mümkün

Alınabilecek önlemler ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile kanserden korunmanın mümkün olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Nail Özhan, şu uyarıları yaptı:

“Genetik faktörlerden oluşmayan ve çevresel faktörler ile tetiklenen kanser türlerinde, kansere karşı önlem almak mümkün. Sigara kullanmamak ve tüketilen ortamlarda bulunmamak, açık havada egzersiz yapmak, kilo kontrolü sağlamak, alkol tüketimini azaltmak, beslenmeye dikkat etmek, işlenmiş gıdalardan uzak durarak meyve ve sebze tüketmek gibi alacağımız önlemler sayesinde hastalıktan korunabiliriz. Ayrıca kanser taramalarını yaptırmak da hastalığın erken teşhisi ve tedavisinde büyük önem taşıyor”

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