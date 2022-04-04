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Büyükşehir Denizlilileri mahalle iftarlarında buluşturuyor İlk mahalle iftarı Eskihisar’da yapıldı

İHA

Büyükşehir Denizlilileri mahalle iftarlarında buluşturuyor İlk mahalle iftarı Eskihisar’da yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları Eskihisar Mahallesi’nde başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenleyeceği iftar sofrasının ilk durağı Eskihisar Mahallesi oldu. Hoşgörü ve paylaşmanın ortak noktası olan gönül sofrasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, yapılan duaların ardından mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açtı. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı açıklamada geleneksel hale getirdikleri mahalle iftarlarına salgın sebebiyle 2 yıl ara verdiklerini hatırlatarak, “İki yıl aranın ardından açık alanda Eskihisar’ımızda vatandaşlarımızla beraber bir iftar yemeği nasip oldu ve başlangıcı burada yaptık. İnşallah her gün bir mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşma, ramazanın ruhunu, güzelliğini, maneviyatını hissetme anlamında dolu dolu programlarımız olacak” dedi.

“Bu güzelliği vatandaşlarımızla beraber yaşadık”
Gönül sofralarında iftarları hep birlikte yapacaklarını söyleyen Başkan Zolan, “Bizimle birlikte aslında komşular birlikte oruçlarını açacak. Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Birlikte olma ve güzelliğe birlikte kavuşma noktasında hem duamızı birlikte yapacağız hem de iftarımızı birlikte açacağız. İnşallah kol kola ülkemizi, şehrimizi, mahallelerimizi daha iyiye daha güzele götüreceğiz. Bugün Eskihisar Mahallemizde ilk iftarımızı gerçekleştirdik. Bu güzelliği vatandaşlarımızla beraber yaşadık. Allah’ım tekrarını nasip etsin. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun” diye konuştu.

Eskihisar Mahalle Muhtarı Ramazan Özkul ise Büyükşehir Belediyesinin ilk mahalle iftarını Eskihisar’da düzenlemesinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, “Sebep olanlardan Allah razı olsun” dedi.

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