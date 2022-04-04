Pandemide geç başvuru nedeniyle ileri evre kanser tanısı arttı Kansere erken tanı koymak mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide geç başvuru nedeniyle ileri evre kanser tanısı arttı Kansere erken tanı koymak mümkün

İHA

Pandemide geç başvuru nedeniyle ileri evre kanser tanısı arttı Kansere erken tanı koymak mümkün

Denizli Devlet Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Özden Özer, 17 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla bir açıklama yaparak kanserde erken tanının mümkün olduğunu ve kanserin önlenebilir olduğunu belirterek taramaların önemine dikkat çekti.

2020 yılında Türkiye’de 230 bin kişinin kansere yakalandığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Özden Özer; kanser belirtilerinin geliştiği organa göre farklılıklar gösterdiğini söyledi. Özer, şu bilgileri verdi:
“Kanser; vücudumuzdaki hücrelerin genetik, metabolizma, dış etmenler gibi nedenlerle mutasyona uğrayarak kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda meydana gelir. Kanser tek bir hastalık değildir, hastalıklar grubudur. Kabaca sınıflandırırsak yaklaşık olarak 150’'ye yakın kanser türü bulunmaktadır. 2020 yılı verilerine göre tüm dünyada 19 milyon kişi, Türkiye 'de ise 230 bin kişi kansere yakalanmıştır. Dünyada her 5 kişiden biri yaşamları boyunca kansere yakalanır; 8 erkekten 1'i ve 11 kadından 1'i kanser nedeniyle yaşamını kaybeder. Kanser sıklığı her yıl artış göstermektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türleri; akciğer, meme, prostat, kolon, tiroid kanseridir. Kanser bazı meme, over (yumurtalık), kolon kanserinde olduğu gibi genetik (ailesel) geçişli olabilir. Ya da sigara, alkol, ultraviyole ışınları, virüsler, kirli hava, obezite, yaşın ilerlemesi sonucunda genetik mutasyonlara neden olup kanser gelişebilir. Kanser belirtileri geliştiği organa göre farklılıklar gösterir. Örneğin; akciğer kanserinde geçmeyen öksürük, balgam, nefes darlığı, kanlı balgam sık görülen semptomlardır. Ayrıca hastalığın yayılımının olduğu organa göre de belirtiler değişmektedir. Örneğin; beyin metastazında baş dönmesi, baş ağrısı, nöbet gelişmesi gibi. Ayrıca halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı kanser türünden bağımsız olarak tüm kanserlerde görülebilir”

Erken Teşhis Tarama Testlerinin Yaptırılması Önemli
Kanserin tedavi edilmesinde en önemli unsurun erken teşhis olduğuna vurgu yapan Özer; “Bu nedenle meme, kolon, prostat, cilt kanserleri için olan erken teşhis tarama testlerinin yaptırılması son derece önemlidir. Kanser tedavisi hastalığın türü, evresi, hastanın genel durumu ve diğer sağlık sorunlarına göre değişebilmektedir. Kanser türü ve evresine göre cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi, hedefleyici tedavi (akıllı ilaç), immünoterapi gibi tedavi seçenekleri mevcuttur. Teşhis konulduktan sonra yapılan muayene, görüntüleme tetkikleri, moleküler tetkikler sonrasında hastaya göre bireyselleştirilmiş tedavi planı yapılmaktadır. Yeni tedavi seçenekleri ve yan etkilerin azaltılması için kullanılan yeni yöntemler ile hastalar çok daha az yan etki ile tedavilerini tamamlayabilmektedir” diye konuştu.

Pandemide Geç Başvuru Nedeniyle İleri Evre Kanser Tanısı Arttı
Covid19 pandemi döneminde, kanser hastalarının en fazla etkilenen hasta gruplarından olduğunu; özellikle yeni tanı hastaların geç başvuru medeniyle ileri evrede tanı alabildiğini, tedavisi devam eden hastalardan ise tedavisini yarım bırakanların olduğunu ifade eden Özer, bu süreçte onkoloji kliniklerinde tedavilerin izolasyon önlemlerine ve aşılama programına uyularak devam ettiğini söyledi. Kanserden korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenme, egzersiz, kilo kontrolü, sigara içmemek ve zararlı kimyasallardan uzak durmanın çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek erken tanı için tarama yada belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Denizlilileri mahalle iftarlarında buluşturuyor İlk mahalle iftarı Eskihisar’da yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Denizlilileri mahalle iftarlarında ...
Kanser belirtilerini dikkate alın Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan: “Genetik faktörlerden oluşmayan ve çevresel faktörler ile tetiklenen kanser türlerine karşı önlem alabilirsiniz”
YEREL HABERLER Kanser belirtilerini dikkate alın Egekent Hastanesi ...
Yeşil sahada başlayan dostluk iş dünyasına taşındı
YEREL HABERLER Yeşil sahada başlayan dostluk iş dünyasına taşındı
Binlerce vatandaş Pamukkale’nin iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Binlerce vatandaş Pamukkale’nin iftar sofrasında ...
Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı
YEREL HABERLER Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik ...
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczazı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı ...
Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor
YEREL HABERLER Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı ...
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı ...
Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı beklemiyorduk" Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Üzgünüz, özür diliyoruz"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı ...
Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Denizlispor: 5
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Spor Toto 1. ...
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
YEREL HABERLER Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
Denizli’de Cabar şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER Denizli’de Cabar şehitleri unutulmadı
Baktığı yaşlılara uyku ilacı verip, para ve altınlarını çaldı
YEREL HABERLER Baktığı yaşlılara uyku ilacı verip, para ve ...
Çameli’nde bu yaz dolu dolu geçecek Çameli’nde festival komitesi için toplantı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çameli’nde bu yaz dolu dolu geçecek Çameli’nde ...
Merkezefendi elinden kaçırdı
YEREL HABERLER Merkezefendi elinden kaçırdı
Yaşlıları uyutup soyan kadın battaniyenin içinden çıktı 5 yılda 4 farklı ilde 9 yaşlı çifti aynı yöntemle soymaktan 14 yıl hapisle aranan kadın hırsız JASAT’tan kaçamadı ‘Narkoz’ operasyonuyla İzmir’deki evinde battaniyenin içinde yakalanan sabıkalı kadın hırsız, “Korktuğum için saklanıyorum” dedi
YEREL HABERLER Yaşlıları uyutup soyan kadın battaniyenin içinden ...
Çameli Belediyespor’dan maçın hakemine büyük öfke
YEREL HABERLER Çameli Belediyespor’dan maçın hakemine büyük öfke
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün binlerce vatandaşı ağırladı
YEREL HABERLER Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün binlerce vatandaşı ...
Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı
YEREL HABERLER Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı ...
Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi tutuklandı
YEREL HABERLER Servis şoförünün katili zanlısı tekstil işçisi ...
Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
YEREL HABERLER Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde ...
Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk ...
Karantina alınan 7 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı Şap hastalığı 7 mahalleyi karantinaya aldırdı
YEREL HABERLER Karantina alınan 7 mahalleye giriş çıkışlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.