Çameli Belediye Başkanı Arslan esnafı yalnız bırakmıyor

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, esnafın yanında olarak açılış programına katıldı. Başkan Arslan, “İş gücü arttıkça ilçemizde istihdamda artıyor hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Çameli ilçesi Yeni Mahalle’de iş yeri açılış programına katılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, esnafların yanında olmaya devam ediyor. Açılış programına, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, esnaflar ve vatandaşlar katılım sağladı.



15 Temmuz Caddesinde hizmete başlayan kasap ve şarküteri dükkan açılışında konuşan Başkan Arslan, “İlçemizde her geçen gün yeni işletmelerin açılması, iş gücünü arttırıyor. İş gücü arttıkça ilçemizde istihdamda artıyor hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çameli’mize yakışır örnek teşkil edecek bir kasap dükkanının açılışı gerçekleştirdik” dedi.

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