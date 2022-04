Büyükşehir ramazan programları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı çercevesinde düzenleyeceği etkinliklerin ilki yapıldı. “Destan Gülistan” adlı program beğeniyle izlenirken, konserden tiyatroya, söyleşilerden şiir dinletisine kadar her güne özel ramazan etkinlikleri dolu dizgin sürecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazanın ayında her güne özel düzenleyeceği etkinlikleri ilki olan “Destan Gülistan” adlı tasavvuf, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konseri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan program büyük beğeni toplarken, konserden tiyatroya, söyleşilerden şiir dinletisine kadar her güne özel düzenlenecek etkinlikler dolu dizgin devam edecek. Tüm programların ücretsiz olduğu ifade edilirken, ramazan boyunca gerçekleşecek etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 21.30’da başlayacak. Kongre merkezinin fuaye alanında ise saat 20.30’dan itibaren pandomimden meddaha, ateşbaz gösterilerinden orta oyununa kadar çok çeşitli etkinlikler yapılacak.



Haftanın programlarında yer alan etkinliklerde sırasıyla, “4 Nisan: Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Sadi Cesuroğlu’nun sahne alacağı Türk Halk Müziği konseri. 5 Nisan: Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Kuaförde Bir Gün” adlı oyun. 6 Nisan: Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Orkestrası’nın vereceği Yunus Emre İlahileri konseri. 7 Nisan: Senai Demirci söyleşi. 8 Nisan: Tiyatro Kare’nin sahneleyeceği “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı tiyatro” yer alıyor.



Başkan Zolan’dan etkinliklere davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ramazanın ayının Denizli’de dolu dolu yaşanması için birbirinden güzel programlar hazırladıklarını belirterek, tüm vatandaşları etkinliklerin yapılacağı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ne davet etti. Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Başkan Zolan, “Çok şükür ramazan ayımızın manevi atmosferini hep birlikte yaşamaya başladık. Mahalle iftarlarımız ve teravih namazından sonra bu güzellikleri hep beraber yaşamak isteyen tüm hemşehrilerimi programlara bekliyorum” ifadelerini kullandı.

