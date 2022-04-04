Denizli’de vaka sayısındaki düşüşler devam ediyor Denizli’de haftalık vaka sayısı yüz binde 269’dan 118’e geriledi

Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre bir önceki hafta 100 bin kişi de görülen vaka sayısı 269,82 iken, bu hafta 118,26 olarak açıklandı. Uzun zaman sonra kentte vaka sayısında büyük bir düşüş yaşanırken, aşılama oranında ise yüzde 85 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 ile 25 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını paylaştı. Bakanlığın resmi siteden yayımladığı illere göre haftalık insidans haritasında Denizli’de, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısında uzun zaman sonra büyük bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Bir önceki hafta açıklanan 100 bin kişide görülen vaka sayısı 5 ile 11 Mart arasında 269,82 olurken, 19 ile 25 Mart tarihleri arasında ise 118,26 oldu. Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 85’lik aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı. İl bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele çercevesinde yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

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