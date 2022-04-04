Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 498 milyon dolara ulaştı DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Denizli’den Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke İngiltere oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 498 milyon dolara ulaştı DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Denizli’den Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke İngiltere oldu”

İHA

Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 498 milyon dolara ulaştı DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Denizli’den Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke İngiltere oldu”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 2022 yılı Mart ayı ihracat verilerini yayınlandı. Türkiye’de 2022 yılı Mart ayında en çok ihracat yapan 7’nci şehir Denizli olduğu açıklandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 2022 yılı Mart ayı ihracat verilerini yayımladı. DENİB tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye, Denizli ve DENİB ihracatında yeni rekorlara imza atıldığı açıklandı. Mart ayında Türkiye’de ihracatı yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar ile rekor kırarken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kaydedilen Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 498 milyon dolara ulaştı. Denizli ihracatı da hem yeni bir rekor kırdı hem de ilk kez 500 milyon dolar sınırına yaklaşmış olurken, Mart ayında Türkiye’de en çok ihracat yapan 7’nci şehri oldu. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatımız ise Mart ayında yüzde 33,1 artışla 345 milyon dolar oldu. Bu değer de DENİB tarafından ulaşılan en yüksek ihracat değeri oldu. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta ‘İhracatın Yıldızları’ ödül törenimizi gerçekleştirmiş ve 41 firmamıza ödüllerini takdim etmiştik. Bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, bizim için üreten, ihraç eden, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan, 22 aydır ihracatımızı artıran tüm ihracatçılarımız bizim için ‘İhracatın Yıldızı’dır. Bu vesileyle, ihracat ailemizin tüm fertlerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi görüyoruz”
Yılın ilk çeyreğindeki verilerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Başkan Memişoğlu, “Yılın ilk çeyreği geride kalırken, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi görüyoruz. 2022 yılı için Denizli ihracatında kendimize 5 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. 01 Ocak ile 31 Mart 2022 döneminde, ilimiz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 yükselişle 1 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, Ocak ve Mart döneminde ilimiz ihracatındaki yüzde 27,5‘lik artış oranı, ülkemiz ihracatındaki artış oranı olan yüzde 20,8’in üzerinde seyretti” diye konuştu.

“En çok ihracat gerçekleştirilen ülke İngiltere”
Sektörel ve ülkesel bazda Denizli’den Mart ayında en çok ihracat yapılan ülkenin İngiltere olduğunu açıklayan Başkan Memişoğlu, “Mart ayında tekstil, konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 29,8 artışla 169 milyon dolar olurken, elektrik ve elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 38,7 artışla 81 milyon dolar, demir, demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 9,9 artışla 62,6 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 10,4 yükselişle 26,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli’den Mart ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke ise İngiltere oldu. İngiltere’ye yapılan ihracat yüzde 32,9 artışla 72,2 milyon dolara ulaştı. İkinci sırada yer alan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 45 artışla 50,7 milyon dolar olurken, Almanya’ya ihracatımız yüzde 20,2 artışla 38,8 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 49,8 artışla 31,8 milyon dolar, İsrail’e ihracatımız yüzde 40,6 yükselişle 25 milyon dolar oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Belediyespor’dan 2 güzel haber
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyespor’dan 2 güzel haber
Denizli’de vaka sayısındaki düşüşler devam ediyor Denizli’de haftalık vaka sayısı yüz binde 269’dan 118’e geriledi
YEREL HABERLER Denizli’de vaka sayısındaki düşüşler devam ...
Rektör Yardımcısı Kısaç, PADAM öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Kısaç, PADAM öğrencileri ile bir ...
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu
YEREL HABERLER Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu
Büyükşehir ramazan programları başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir ramazan programları başladı
Ellerinde büyüyen küçük kız, 40 yıl sonra ortaya çıkıp uyku ilacıyla kendilerini soydu Battaniyenin içerisinde yakalanan sabıkalı kadın hırsız, yaşlı çifti sütlacın içerisine ilaç koyarak uyutmuş Uyku ilacı verilerek soyulan Yaşar Bozkurt: “Küçükken de yaramaz biz kızdı. 40 yıl sonra ortaya çıkınca güvenip evimize aldık, başımıza gelmeyen kalmadı”
YEREL HABERLER Ellerinde büyüyen küçük kız, 40 yıl sonra ortaya ...
Çameli Belediye Başkanı Arslan esnafı yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Çameli Belediye Başkanı Arslan esnafı yalnız ...
TR32 bölgesinde TÜFE Mart ayında yüzde 6,13 arttı Fiyatı en çok artan motorin, en çok azalan ise kabak oldu
YEREL HABERLER TR32 bölgesinde TÜFE Mart ayında yüzde 6,13 ...
Denizlispor'dan müthiş çıkış
YEREL HABERLER Denizlispor'dan müthiş çıkış
Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi Elektrikli motoru çalan 3 şüpheli kameraya yansıdı Motoru çalınan Fatih Ergün; “Mahallede hırsızlar cirit atıyor”
YEREL HABERLER Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından ...
Pandemide geç başvuru nedeniyle ileri evre kanser tanısı arttı Kansere erken tanı koymak mümkün
YEREL HABERLER Pandemide geç başvuru nedeniyle ileri evre kanser ...
Büyükşehir Denizlilileri mahalle iftarlarında buluşturuyor İlk mahalle iftarı Eskihisar’da yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Denizlilileri mahalle iftarlarında ...
Kanser belirtilerini dikkate alın Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan: “Genetik faktörlerden oluşmayan ve çevresel faktörler ile tetiklenen kanser türlerine karşı önlem alabilirsiniz”
YEREL HABERLER Kanser belirtilerini dikkate alın Egekent Hastanesi ...
Yeşil sahada başlayan dostluk iş dünyasına taşındı
YEREL HABERLER Yeşil sahada başlayan dostluk iş dünyasına taşındı
Binlerce vatandaş Pamukkale’nin iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Binlerce vatandaş Pamukkale’nin iftar sofrasında ...
Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı
YEREL HABERLER Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik ...
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczazı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı ...
Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor
YEREL HABERLER Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı ...
Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı eczaneci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yola ilk adımını attığı esnada otomobilin çarptığı ...
Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı beklemiyorduk" Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Üzgünüz, özür diliyoruz"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı ...
Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Denizlispor: 5
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Spor Toto 1. ...
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
YEREL HABERLER Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
Denizli’de Cabar şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER Denizli’de Cabar şehitleri unutulmadı
Baktığı yaşlılara uyku ilacı verip, para ve altınlarını çaldı
YEREL HABERLER Baktığı yaşlılara uyku ilacı verip, para ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.