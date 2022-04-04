Firari 12 FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından 12 firari sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-04-04 16:24:10



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