DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye giderken yakalandı

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Denizli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.



Denizli’de İl Geneli DEAŞ Terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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