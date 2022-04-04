Kiraladıkları villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de kiralıkları villada odalara klima sistemi kurup, saksılarda skunk ve Hint keneviri yetiştiren 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bir villada, 2 kişinin saksılarda Hint keneviri ve skunk yetiştirdiğini tespit etti. Cumartesi günü polis ekipleri villaya operasyon düzenledi, 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda villanın bütün odalarının özel klima sistemiyle döşenerek 223 saksı içinde dişi Hint keneviri ve skunk yetiştirilerek satıldığı belirlendi.

Şüpheliler G.Ç. ile E.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-04-04 17:24:56



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