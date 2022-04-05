2 evin kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

– Denizli’nin Buldan ilçesinde 2 evin tamamen kül olduğu alevlerin arasından çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesinde bulunan Durmuş Ali Uysal’a ait evde, gecenin ilerleyen saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.



Bitişikteki bir evde de kısmi hasara neden olan yangında, alevlerin arasından çıkmayı başaramayan ev sahibinin 87 yaşındaki annesi Ayşe Uysal yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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