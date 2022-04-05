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Aydın’dan Denizli Tekden Hastanesi’ne gelen hastadan 320 gram prostat çıktı

İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde idrar kaçırma, idrar yaparken yanma gibi şikayetlerden dolayı Denizli Tekden Hastanesi'ne başvuran 82 yaşındaki hastanın vücudunda tespit edile320 gramlık prostat, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı.

Aydın’dan Denizli Tekden Hastanesi’ne gelen hastadan 320 gram prostat çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde idrar kaçırma, idrar yaparken yanma gibi şikayetlerden dolayı Denizli Tekden Hastanesi’ne başvuran 82 yaşındaki hastanın vücudunda tespit edile320 gramlık prostat, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Şükrü Gençay, iki yıldır yaşadığı sıkıntılara Denizli Tekden Hastanesi’nde çözüm buldu. İdrar kaçırma, idrar yaparken yanma gibi şikayetlerden hastaneye gelen Gençay’ın, Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniği’nde yapılan muayenesinin ardından 320 gram hacminde prostatı olduğu saptandı. Hızlıca ameliyata alınan hasta, yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Böbrek yetmezliğinin başladığını ifade eden Op. Dr. Akın Avcı, “Aydın’dan gelen hastamız idrarda kanama, idrar yaparken ağrı, yanma, idrarını tam olarak yapamama gibi şikayetlerden dolayı kliniğimize başvurdu. Yaptığımız muayene ve tetkiklerden sonra yaklaşık olarak 320 gr. hacminde prostat olduğunu tespit ettik. Bunun yanı sıra idrar yapamamaya bağlı böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği başlamıştı. Hastamızı açık ameliyata alarak tedavisini gerçekleştirdik” şeklinde bilgi verdi.

“İdrarda yanma, kanama, idrar yaparken ağrı gibi şikayetleriniz varsa mutlaka uzmana başvurun”
Tedavisini geciktiren hastanın yaklaşık 320 gram olan prostat ameliyatını açık cerrahi yöntemi ile gerçekleştiren Dr. Akın Avcı, “Ülkemizde prostat hastalıkları artan insan ömrü ile birlikte erkeklerin büyük bir çoğunluğunda belli bir yaştan sonra sıklıkla görülmektedir. Özellikle günümüzde prostat hastalıklarının insidansı daha çok artmıştır. Prostat hastalıklarında medikal tedavi, açıkkapalı cerrahi tedavi, holep, plazma kinetik gibi birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Medikal tedavinin yetersiz olduğu durumlarda cerrahi iyi bir seçenektir. Prostat ameliyatlarında genelde kapalı yöntem cerrahi yapılmaktadır. Fakat çok geç kalındığı durumlarda ve çok büyük hacimli prostat hastalıklarında açık cerrahi hala iyi bir seçenektir. Hastamız Şükrü Gençay’ın tedavisini geciktirmesinden dolayı prostatı ilerlemiş ve çok büyük bir hacme ulaşmış. Bundan dolayı hastamıza açık yöntem cerrahi tedaviyi uygun gördük. Şu an durumu gayet iyi. Ailede prostat kanseri öyküsü varsa 45 yaşından sonra eğer prostat öyküsü yoksa 50 yaşından sonra mutlaka kontrollerinizi düzenli yaptırın” dedi.

“Prostatım çok büyükmüş, doktorum söyleyince çok şaşırdım”
Uzun süredir idrarda yanma ve kanama şikayetlerinin olduğunu belirten 82 yaşındaki prostat hastası Şükrü Gençay “İdrarımı kaçırıyordum ve idrar yapmada zorlanıyordum. Daha önce farklı doktorlara muayene oldum. Prostatımın çok büyüdüğünü ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Son zamanlarda iştahsızlık, halsizlik ve şiddetli ağrı ve idrarla ilgili şikayetlerim artmaya başlamıştı. Çocuklarım araştırdı bu ameliyat için kime başvurmamız gerektiğini. Denizli Tekden Hastanesi’nde Akın Bey’i tavsiye ettiler. Oğlum tedavi olmam için buraya getirdi. Doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve güven verdi. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Şu an gayet iyiyim. Doktoruma da Tekden Hastanesi’ne de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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