Birlik ve beraberlik ruhu Büyükşehir iftarlarında yaşanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün bir mahallede gerçekleştirdiği ramazan iftarlarının adresi Dokuzkavaklar Mahallesi oldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşan Başkan Osman Zolan, ramazanın barış, kardeşlik ve yardımlaşma ayı olduğunu kaydetti.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede düzenlediği gönül sofralarının adresi Dokuzkavaklar Mahallesi oldu. İftar sofrasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, davetliler ve binlerce mahalle sakini katıldı. Dokuzkavaklar Pazaryeri’nde düzenlenen iftar programında sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Zolan, mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşarak, ramazanlarını tebrik etti. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra duaların ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.



Başkan Osman Zolan, salgın sonrası 2 yıl aradan sonra hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İftarları açık alanlarda yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Barış, kardeşlik, dayanışma ruhunun en üst seviyeye çıktığı bir ay olsun istiyoruz. Duamız, temennimiz odur. Zaten ramazanın ruhu, anlamı da budur. Barış, kardeşlik ve yardımlaşma ayıdır” dedi.



Dokuzkavaklar’ın altyapısı bitti üst yapısına başlandı

Davetlerine icabet eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Zolan, “Bugün Dokuzkavaklar Mahallemizdeydik. Bu mahallemizin altyapısı baştan aşağı yenilendi, şimdide üst yapısına başlandı. Toz çamur gibi olumsuzluklar yaşandı ancak vatandaşlarımız bize inandı, güvendi. Çünkü bizim ne yaptığımızı biliyorlar, daha önce yapılan güzel örnekleri görüyorlar. İnşallah güzel sonuçları Dokuzvaklar ve diğer altyapı yaptığımız tüm mahallerde kısa sürede görmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok şükür bugün hep beraber aynı sofrada bulunduk. Allah'ım inşallah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Milletimize hizmet yolunda güç ve kuvvet versin. Allah'ım ülkemizi, şehrimizi felaket ve afetlerden korusun. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun.”



Başkan Zolan’a teşekkür



AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör ise, “Ramazanı şerifin manevi ikliminde milli ve manevi ruhumuzu bir kez daha pekiştirmiş olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Pandemi sebebiyle geleneksel iftarlarımızı gerçekleştirememenin ayrı bir eksikliği vardı içimizde. Salgının etkisini azaltmasıyla tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın ev sahipliğine, vatandaşımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin” dedi. MHP Denizli İl Başkanı Garip de, “İki yıl aradan sonra güzel mahallelerimizde birbirimizle kucaklaşmaya ve hasbihal etmeye olanak sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı zaten birlik demek, beraberlik demek ve kardeşlik demektir” dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Örki, “Bu akşam bu kocaman ailede sizlerin, Büyükşehir Belediyemizin sofrasına konuk olduk. Her birinize bu sofraya iştirak ettiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet huzur içinde sevdiklerimizle birlikte nice güzel günlere kavuşmayı diliyorum” diye konuştu.

