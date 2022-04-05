Ateş gösterileri nefes kesti Denizli’de Ramazan akşamları dolu dolu yaşanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan’da her güne özel düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere sahne oluyor. Ateşbaz gösterileri ile nefes kesen programlar, büyük bir beğeni ile izlenirken, eski Ramazanları aratmıyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazanın ayının kentte dolu dolu yaşanması için hazırladığı birbirinden güzel programlar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılmaya devam ediyor. Konserden tiyatroya, söyleşilerden şiir dinletisine kadar gerçekleştirilen birbirinden güzel programlar her gün Denizlililerle buluşurken, saat 20.30’dan itibaren eski ramazanları aratmayan etkinlikler düzenleniyor. Gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin önünde sergilenen ateşbaz gösterisi nefes kesti. Ağzından alev püskürterek vücudunda ateş gezdiren ateşbazın alev toplarını yutması ise izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Çocuklara özel kukla gösterilerinin de sergilendiği gecede uzun boyları ile dikkat çeken tahta bacaklı animatör ve palyaçolar ise büyük dikkat çekti.



Davullar çaldı, türküler söylendi

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 21.30’da başlayan konserde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Sadi Cesuroğlu sahne aldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cesuroğlu’nun özellikle davulzurna eşliğinde seslendirdiği birbirinden güzel türküler salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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