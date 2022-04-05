Şebnem Şirin cinayeti sanığı: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum - (2)

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla Furkan Zıbıncı'nın (25) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, sanık Zıbıncı'nın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-04-05 19:04:04



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