Başkan Zolan: “Birlikte iftar yapmayı özlemişiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında gelenekselleşen gönül sofrasının adresi Yeni Mahalle oldu. Vatandaşların iftar heyecanını paylaşan Başkan Osman Zolan, “Beraber yaptığımız iftarların ayrı bir maneviyatı var. Birlikte iftar yapmayı özlemişiz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrası Yeni Mahalle’de kuruldu. İftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin tek tek ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ve beraberindekiler birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Osman Zolan yaptığı açıklamada mahalle iftarları ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ramazan ayının ayrı bir güzelliğini yaşadıklarını vurgulayarak, “Beraber yaptığımız iftarların ayrı bir maneviyatı var. Birlikte iftar yapmayı özlemişiz. Toplu iftarlarımız birçok güzellikler getiriyor. Her vatandaşımızın evinde ekmeği, aşı var ancak mesele yemek değil, bir araya gelip ramazan ruhunu birlikte yaşatabilmek, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu güzelliklere 2 yıl ara vermiştik, tekrar ramazanla başladık. Allah’ım bu salgınları tekrar göstermesin, gelmemek üzere son bulsun, duamız odur. Ülkemizi, şehrimizi afet ve felaketlerden korusun” dedi.



Büyükşehir’le Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazanın ayının kentte dolu dolu yaşanması için hazırladığı birbirinden güzel programlar saat 20.30’dan itibaren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Eski ramazanları aratmayan etkinlik ve programlar ile Denizlililer 7’den 70’e ramazan sevinci ve heyecanını birlikte yaşıyor.

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