Merkezefendi'de son 2 yılda 660 ton sağlıklı ve doğal sebze üretildi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: “Üretimi ve üreticimizi desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile üreticinin yanında olarak son 2 yıl içerisinde 330 bin adet sebze fidesi hibe ederek ilçede 660 ton sağlıklı ve doğal sebze üretilmesini sağladı.



Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, 2020 yılında 130 bin adet, 2021 yılında 200 bin adet olmak üzere 330 bin adet sebze fidesi hibe ederek ilçede 660 ton sağlıklı ve doğal sebze üretilmesini sağladı. Bugüne kadar 119 çiftçiye 100 ton gübre desteği sağlanarak Merkezefendi’de ki yaklaşık 5 bin dekar araziden, 2 bin 250 ton arpa ve buğday elde edilmesi hedefleniyor. Bu sayede ilçede yaklaşık altı aylık ekmek ihtiyacını karşılayacak un üretilecek. Merkezefendi Belediyesince beş mahallede, 27 kadın üreticinin desteklendiği 5 koyun 1 koç küçükbaş hayvan desteği projesi ilk yılını doldurmadan hayvan sayısını üç katına çıkardı. Şu an başvuruları devam etmekte olan 200 ton süt sığırı yem desteği projesi ile de bu yıl ilçede üretilen 400 ton sütün girdi maliyeti finanse edilmiş olacak.



“Üretimin ne kadar önemli olduğunu bu günlerde daha iyi anlıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tarımsal Üretimin ne kadar önemli olduğunu bu günlerde daha iyi anlıyoruz. Bir tarım cenneti olan ülkemizde yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucunda maalesef üretimde yetersiz ve dışa bağımlı hale geldik. Bu sebeple üretimi ve üreticimizi desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak bugüne kadar üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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