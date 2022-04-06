Meteorolojiden Denizli’ye sarı uyarı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.



“Olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama, “Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (3060 km/saat) ve kısa süreli fırtına (6090 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.