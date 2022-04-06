DAK gönüllülerinin iple eğitimi 7 saat sürdü Afette karşı gönüllülerin zorlu eğitimi sürüyor

Denizli’de Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibinde yer alan 11 gönüllü, Pamukkale ilçesinde bulunan kayalık bölgede doğal afetlere karşı 7 saat iple eğitim aldı.



Denizli’de dağ ve arazilerde meydana gelen kaybolma vakalarında veya deprem, sel gibi doğal afetlerde zor durumda kalmış kişilere gönüllü olarak yardıma koşan Dağ Arama Kurtarma (DAK) üyeleri, Pamukkale ilçesinde yer alan kayalık bölgede 7 saat süren ip eğitimine katıldı. Eğitimde gönüllülere iple erişim teknikleri, ekipmanlara güvenmek, eğitici ve partnerine güven duygusu geliştirmek, emniyet teknikleri ve iple iniş esnasında yaşanacak sorunlar hakkında bilgiler verildi.



"Başarılı ve çok zevkli bir eğitim oldu"

Akşam saatlerine kadar devam eden ekip çalışmasını ön plana çıkaran 1/B eğitimine katılan gönüllüler yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalıklara iplerle tırmandı. DAK Başkanı Mustafa Etiman, “Pandemi yasakları nedeniyle gönüllülerimizle bir araya gelip eğitim çalışmalarını yüz yüze yapamıyorduk. Geçen ay Çamlık’ta ilk kez gönüllülerimizle bir araya gelerek olay yerinde kullandığımız hayat kurtarmada önemli role sahip, iplerin doğru kullanılmasıyla ilgili bilgileri gönüllülerimize uygulamalı olarak anlatmıştık. Pamukkale Kuzey Kapısının Kuzeyinde bulunan Kayalık Dibinde yaklaşık 7 saat süren ikinci bölüm ip eğitimimizde de gönüllülerimizin yaşanabilecek bir dağlık alanda mahsur kalan canlıya güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için ipleri doğru kullanarak güvenli tırmanma eğitimi verdi. Bu zorlu eğitim programımıza 11 gönüllümüz katıldı. İpler yardımı ile gönüllülerimiz aldıkları eğitiminde desteğiyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki sarp kayalık bölgeye tırmanış gerçekleştirdiler. Başarılı ve çok zevkli bir eğitim oldu. Ekip çalışmasını ön plana çıkaran 1/B eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Önümüzdeki haftalarda da arama kurtarma için hayatı öneme sahip, diğer konularda eğitim çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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