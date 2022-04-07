Mahalle iftarları binlerce kişiyi buluşturuyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: “Denizli’mize çok güzel hizmetler yaptık”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı Bağbaşı Mahallesi’nde kuruldu. Binlerce vatandaşın katıldığı iftarda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Zolan, “Denizli’mize çok güzel hizmetler yaptık. Tabi bunu Denizli'deki hemşerilerimiz ile tüm kardeşlerimizle birlikte yaptık” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı Bağbaşı Mahallesi’nde kuruldu. İftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve binlerce mahalle sakini katıldı. İftarda tüm vatandaşları tek tek selamlayan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, mahalle sakinlerinin ramazanlarını tebrik etti. Ezanın okunmasıyla birlikte ise binlerce kişi aynı sofrada orucunu açmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Zolan basın mensuplarına yaptığı açıklamada burada muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız sağ olsunlar davetimizi kabul edip geldiler. Bizi mutlu ettiler, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten bugün Bağbaşı’nda ayrı bir güzellik yaşadık. Coşkuyu, güzelliği, kardeşliği, birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. Allah'ıma bu güzelliği yaşattığı için sonsuz hamd ediyorum. İnşallah daha güzel günleri Allah'ım bizlere nasip etsin” dedi.



“Bu buluşma gerçekten güçlü oldu”

Katılımın çok yoğun olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Birbirimizi ve beraber iftar yapmayı özlemişiz. Bu buluşma gerçekten güçlü oldu. Sağlık sıhhat, dayanışma içinde hep beraber aynı güzellikleri yaşamayı Allah'ım bizlere nasip etsin. Denizimize çok güzel hizmetler yaptık. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabi bunu Denizli'deki hemşerilerimiz ile tüm kardeşlerimizle birlikte yaptık. İnşallah Denizimiz daha iyiye daha güzele gitsin” dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Örki ise, “Herkesin evinde, bu sofrada belki yediği yiyeceklerden çok daha güzelleri var. Ancak bu sofralarda ayrıca başka nimetler de var. Huzur var, bereket var, afiyet var, sağlık var, hak var, birlik var, beraberlik var, coşku var, ramazanın neşesi var. Ramazanın üzerimize getirdiği kardeşlik duygusu var elhamdülillah” ifadelerini kullandı.



Yunus Emre ilahileri ve semazenler mest etti

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri dolu dolu sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin her gün saat 21.30’da başlayan programının bu seferki konuğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Orkestrası konseri oldu. Yunus Emre ilahileri ve semazen gösterileri ile izleyicileri mest eden Kent Orkestrası büyük beğeni topladı. Saat 20.30’dan itibaren ise ateşbaz, pandomim, kukla, tahta bacaklı animatör ve palyaço gibi birçok gösteri ile eski ramazanları aratmayan etkinliklerin yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi programlarına Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

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