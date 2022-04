Kanserler erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir

O kenti toz bulutları sardı! Her yer çamura büründü

17 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan ve kanserde erken tedavinin öneminden bahseden Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, “Bazı kanser türleri gizli ve sinsi ilerleyebiliyor ve bununla birlikte tedavi için geç kalınmış oluyor. Bu noktada herkesin görsel ve fiziksel olarak kendilerinde değişiklik fark ettikleri anda doktora başvurmalarını öneriyorum” dedi.



Ülkemizde ölümler arasında üst sıralarda yer alan kanser hastalıkları birçok toplumun sağlığını yakından etkiliyor. Kanser hastalıkları, kişilerde hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açıyor. Erken teşhis edildiğinde ise kanserin tedavisinin mümkün olabiliyor. Halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazanması için her yıl düzenlenen “1 7 Nisan Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu hafta çerçevesinde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Dündar Güngör, erken tanı ve kanserden korunma yöntemleri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.



“Kanser vücuttaki bütün organlarda ortaya çıkabilen bir durumdur”

Özellikle kadınlarda en çok görülen kanserler arasında yer alan meme kanserinin kişinin kendini muayene ederek bile fark edebileceğini belirten Uzm. Dr. Dündar Güngör, “Kanser, insanlarda görülen genellikle kötü kanser hücrelerinin anormal derecede çoğalmasıyla ilgili bir hastalık türüdür. Kanser vücuttaki bütün organlarda ortaya çıkabilen bir durumdur. Yani vücudumuzdaki her türlü organının kanseri olabilir, kanserin belirli organlarda görüldüğü kanısı doğru değildir. Vücuttun dış bölgesinden tespit edebildiğimiz kanser türleri vardır. Örneğin, cilt ve meme kanserleri bunun bir örneğidir. Biz özellikle kadın hastalarımıza kendilerinin ayna karşısında meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Meme bölgesinde ellerine gelen sert ve yapışık bir kitle olduğu zaman derhal doktora başvurmalarını istiyoruz” dedi.



“Genç ve ileri yaş grubu kanserleri farklıdır”

Mide ve bağırsak kanserlerini erken evrede bazı tetkikler ile kolaylıkla yakalayabildiklerini aktaran Uzm. Dr. Dündar Güngör, “Özellikle büyük abdest yaparken kan veya temizlenirken kan görülmesi, idrarda renk değişikliği olması kişilerin kendilerinde kanser olabilme şüphesini ortaya çıkaracak durum. Genç ve ileri yaş grubu kanserleri farklıdır. Gaitada gizli kan dediğimiz büyük abdest örneğinden alınan bir testimiz var, bu testin sonuçları 2 saate kadar çıkabiliyor. Çok küçük bir parçayı inceleyip kan tespit ettiğimizde mide bağırsak kanserlerini çok kolaylıkla yakalayabiliyoruz. Aile Sağlığı merkezlerinde 6 ayda bir tarama yapılıyor. Pozitif çıktığı zaman hastaların hemen hastaneye yönlendirilmesi ve daha detaylı testlerin yapılması gerekiyor. Bu tarama testleri sonrasında hastalarda kanserden şüphelendiğimiz durumlar olursa detaylı tetkikler istiyoruz ve ortaya çıkan tablo sonrasında tedavi planlaması ya da ilgili branşlara yönlendirmeleri yapıyoruz” dedi.



“Yılda bir kez tam çerçeveli sağlık taraması öneriyorum”

Kanser ile mücadelede erken teşhisin hayat kurtardığının bir kez daha altını çizen Uzm. Dr. Dündar Güngör, “Hastalarımız hastalıkları ile yüzleşmekten korkmasınlar ve mutlaka yılda bir kez Check up dediğimiz tam çerçeveli bir sağlık taramasından geçsinler. Sağlık taramaları yalnızca kanserlerin değil vücuttaki diğer hastalıkların da tanısının koyulmasında büyük önem taşıyor. Kanserler ve diğer hastalıklar erken teşhis edildiğinde önlenebilirdir. Sağlık problemlerini ertelemek ya da bu problemlerden kaçmak çözüm değildir” şeklinde konuştu.

