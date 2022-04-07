Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Veli Erzen (54), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Güney ilçesi Cindere mevkisinde meydana geldi. Veli Erzen'in kullandığı 20 SD 330 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erzen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Veli Erzen'in cansız bedeni, otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Güney Ramazan ÇETİN
2022-04-07 14:27:13
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