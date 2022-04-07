Merkezefendi’nin yeni sosyal tesisi için geri sayım başladı

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yapısal projelerinden biri olan ve sadece Sümer Mahallesi’ne değil bölgeye hitap edecek olan Merkezefendi Belediyesi Nergis Toplantı ve Düğün Salonu Mayıs ayında hizmete girecek.



Toplam inşaat alanı 2 bin 408 metrekareden oluşan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda çalışmalarda sona gelindi. Salon bodrum, zemin ve 1.Kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Projede 400 kişilik çok amaçlı salon, yönetim ofisi ile kiraya verilecek dört adet ofis ve otopark bulunuyor.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimize her alanda hizmet vermek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda, çiftlerimizin en mutlu günlerini uygun fiyatlarla yaşayacakları Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuzu Mayıs ayında hizmete açıyoruz. Bu salonumuzda kaliteli hizmet sunarak ailelerimizin bütçelerine destek olacağız. Hep dediğimiz gibi bu salonumuz sadece Sümer Mahallesi’ne değil bölgemize hitap edecek. Hep birlikte Merkezefendi’de daha güzel projeler, daha güzel salonlar yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.