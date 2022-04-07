Denizlispor, Tuzlaspor’a bileniyor

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A. Denizlispor, bu hafta sonu evinde ağırlayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 10 Nisan 2022 tarihinde evinde ağırlayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde süren antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kocaelispor müsabakasını deplasmanda 51 kazanarak küme hattından çıkma ihtimalini yükselten horoz, 33 puanla 16. sırada yer alırken, Tuzlaspor ise 35 puan ile 12. sırada yer alıyor. Takımda eksiği bulunamayan yeşil siyahlı ekip, evinde oynayacağı karşılaşmadan 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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