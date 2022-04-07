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Mesut Bakkal: “Bu takımı ligde bırakmak herhalde hepimizin boynunun borcu oldu”

İHA

Mesut Bakkal: “Bu takımı ligde bırakmak herhalde hepimizin boynunun borcu oldu”

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gidişatın iyi olduğunu ve oyuncuların özveriyle çalıştığını belirterek, “Bu takımı ligde bırakmak herhalde hepimizin boynunun borcu oldu” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, Tuzlaspor maçının hazırlıklarının ardından açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok güzel işler başardıklarını, her maça talip olduklarını ve oyuncuların özveriyle işi götürdüklerini belirten Mesut Bakkal, takımın ligde kalmasının ise herkesin boynunun borcu olduğunu ifade etti. Denizlispor taraftarının Kocaelispor maçına girmeyeceğini bildiği halde kendilerini desteklemek için otelin önüne geldiklerini söyleyen Bakkal, “Geldiğimiz noktanın farkındayız. Hem takım olarak hem ekip olarak. Hem de herhalde şehir olarak farkındayız diye düşünüyorum. Çünkü bu maçta bizi destekleyecek, bir öne itecek ve maçı kazanmamızda büyük rol oynayacak taraftarı bekliyoruz işin açıkçası. Şöyle bekliyoruz; Geçen hafta Kocaeli’de maça girmeyeceklerini bile bile 2 tane otobüs gelen taraftara teşekkür ediyorum. Hem maça girmeyecekler, hem maçı izleyemeyecekler ama sabah otelin önünde bir baktım, Denizlispor taraftarı dolaşıyor. Sağ olsunlar, giremeyecekleri maça geldiler. Onlara teşekkür ediyorum. Aslında herkese örnek olması gerekiyor. İşte bu maçta bundan önce yaptıklarımız var. Bundan sonra yapacaklarımız var. Geldiğim gün de söyledim. Biz her maça talibiz. Kendi sahamızda oynanan maçlara bir kat daha talibiz. Geldiğimiz noktanın farkındayız. Neler yaptığımızı biliyoruz, hem güç açısından hem oyun açısından. Oyuncularım inanılmaz bir özveriyle bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ve götürüyorlar da. İnşallah bunu devam ettireceğimizi düşünüyorum. Bu noktadan sonra biz takım olarak vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“Denizli kenti de kent olarak vazgeçmesin”
Takımın eksiksiz olduğunu belirten Mesut Bakkal, “Denizli kenti de kent olarak vazgeçmesin. Sakatımız yok. Oğuz iyileşti, Özer iyileşti. İlhan’ın cezası bitti. Hem hamle oyuncularımız fazla oldu. Hem oynayan grup, 5 tane gol atan bir grup var. Her oynayan işini iyi yapmaya başladı. Artık, işin herhalde yokuşunu geçtiğimizi düşünüyorum. Denizli kenti olarak daha fazla kenetlenerek, daha fazla isteyerek, daha fazla ortaklaşarak, bu takımı ligde bırakmak herhalde hepimizin boynunun borcu oldu. Gidişat iyi ve son kez söylüyorum. Herkesi de çok güzel bir saatte maç. Denizlispor takımı bir tane. Lütfen herkes bu maçı tercih etsin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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