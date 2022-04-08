Merkezefendi’de geleneksel iftar yemekleri başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından geleneksel hale gele iftar yemeklerinin ilki Muratdede Mahallesi’nde kurulacak.



Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği geleneksel mahalle iftarlarına yeniden başlıyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi’nde kurulacak. 8 Nisan Cuma gerçekleştirilecek olan iftar programı Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri’nde yapılacak. Program çerçevesinde iftar sonrasında tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu olacak ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularının pekişmesinde Ramazan ayının güzel bir vesile olduğu bilincindeyiz. İki yılın ardından bu yıl iftarımızı yeniden hemşehrilerimizle birlikte mahallelerimizde kuracağımız sofralarda açacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi çerçevesinde de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sıcak iftar yemeği ulaştırmaya da devam ediyoruz. İlkini Muratdede Mahallesi’nde kuracağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

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