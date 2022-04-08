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DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu güven tazeledi DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Yılsonunda Denizli ihracatında 5 milyar dolar sınırını aşacağız” “Yeni dönemde ‘İhracat Müzesi’ ve ‘Patronlar Okulu’ projelerini hayata geçirmek istiyoruz”

İHA

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu güven tazeledi DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Yılsonunda Denizli ihracatında 5 milyar dolar sınırını aşacağız” “Yeni dönemde ‘İhracat Müzesi’ ve ‘Patronlar Okulu’ projelerini hayata geçirmek istiyoruz”

Denizli İhracatçılar Birliği’nde (DENİB) 2018 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Hüseyin Memişoğlu, gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda bir kez daha DENİB Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

İhracatçı birliklerinde İlgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde seçimler 4 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde devam eden genel kurullardan çerçevesinde, Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri sandık başına giderek yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve TİM delegelerini belirledi. İhracatçıların oylarıyla seçilen kurullar 2026'nın Nisan ayına kadar görevine devam edecek.

Genel kurulda geçerli oyların tümünü alarak bir kez daha başkan seçilen Hüseyin Memişoğlu, kendisini tekrardan bu göreve layık gören üyelere teşekkür ederek; “2018 yılında başladığımız görevimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Kıymetli ihracatçılarımız bu görevi bize layık gördüler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçen sene kırdığımız 4,6 milyar dolar değerindeki Denizli ihracat rekorumuzu, bu sene de geride bırakacağımıza inanıyoruz. Son 12 aylık ve 2022’nin ilk çeyrek verileri de bu noktada bize güçlü ipuçları veriyor. Yılsonunda Denizli ihracatında 5 milyar dolar sınırını aşacağız. Denizli’nin ülkemiz ihracatında renkli bir mozaiği var. Tüm sektörlerimizle, bütün dinamiklerimizle ihracatımıza katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta TİM Başkanımız İsmail Gülle’nin de belirttiği gibi ülkemiz ihracatının yükselen yıldızı olmak için çalışmalarımıza yeni dönemimizde de devam edeceğiz” dedi.

“Denizli ihracatçı ile Denizli ve Türkiye ihracatına hizmet etmeye çalışacağız”
Gerçekleşen DENİB seçimi olağan genel kurulunun tüm iş dünyası için hayırlı olmasını dileyen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Türkiye genelindeki tüm birliklerde yapılan bu seçimler ayın 1’i itibariyle başladı ve ay sonunda da tamamlanmış olacak. Öncelikle tüm ihracatçı birliklerine, tüm ihracatçılara ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum. Bazı arkadaşlarımız, görevlerini yeni arkadaşlarımıza devrettiler. Biz de bugün gerçekleştirdiğimiz seçimde, ikinci dönem için tek liste olarak seçime gittik. Bizde de yönetim ve bazı diğer organlardaki arkadaşlarımızda ufak tefek değişiklikler oldu. Bu kan değişi yaşandı. Geride bıraktığımız 4 yılda birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Göreve yeni seçilecek ve eskiden devam bu yana devam eden arkadaşlarımızla birlikte bir Denizli ihracatçı ile Denizli ve Türkiye ihracatına hizmet etmeye çalışacağız. Bize bu görevi verdikleri için tüm ihracat ailemize çok teşekkür ediyoruz. Allah mahcup etmesin inşallah” diye konuştu.

“Yeni dönemde yeni projeler”
DENİB’in mevcut yönetimi olarak geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yeni dönemde de önemli projeleri hayata geçirmeye devam etmek istediklerini kaydeden Başkan Hüseyin Memişoğlu, şöyle konuştu:
“Bu görev öncelikle bir bayrak yarışıdır. 2018’den önce Süleyman Başkan döneminde başlayan DENİB Akademi, Genç Buluşçular ile Ev ve Plak Giyimi Tasarım Yarışması gibi projeleri devam ettirdik. Ev ve Plak Giyimi Tasarım Yarışmasını, süreç içerisinde ilimizin daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünerek Ev ve Banyo Tekstili olarak konseptini değiştirdik. Buna ilave olarak hayata geçirdiğimiz ‘Senden İhracatçı Olur’ projesiyle ilimize 100’den fazla yeni ihracatçı kazandırdık. Belediyelerle işbirliği yaparak tüm ilçelerde tek tek toplantılar tertip ettik. 500’den fazla firmamızın birebir kapısını çaldık, onların dertlerini birebir dinledik, önerilerini aldık. Değerlendirdiğimiz bu önerilerle kendimize bir yol haritası çıkardık. Düşünüp de hayata geçiremediğimiz bir ‘İhracat Müzesi’ fikrimiz var. Antik Dönem’de önemli bir üretim ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra dünyanın ilk ihracat merkezi olarak bilinen Laodikya’da ortaya çıkan 2 bin yıllık tablet ile başlayan süreci, bu dönemde ilimize kazandırmak istediğimiz müzede sergilemeye çalışacağız. Bunun dışında ‘Patronlar Okulu’ diye bir projemiz daha olacak. DENİB Akademi, profesyoneller ve çalışanlara yönelik eğitimleri içeriyor. Patronlar Okulu’nda firma sahiplerine yönelik olarak bir eğitim programını daha öngörüyoruz bu dönemde. İnşallah bu projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. İhracatçılarımız bizden ne isterse onu yapmaya deva edeceğiz. Hem emaneti korumaya hem de üstüne bir şeyler koymaya devam edeceğiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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