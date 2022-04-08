Denizli'de Ramazan ruhunu birlikte yaşanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrasında binlerce vatandaşı ağırladı. Gönül sofralarında vatandaşları dinleme ve istişare yapma imkanı bulduklarını ifade eden Başkan Zolan, “Ramazanın ruhunu birlikte yaşıyoruz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrası Değirmenönü Mahallesi Karaman Kapalı Pazaryeri’nde kuruldu. Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan vatandaşların ramazanlarını tebrik ederek birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalle iftarları ile birlikte uzun süren hasret sonrası vatandaşlarla buluştuklarını ifade ederek, “Hasretliği gideriyoruz. Katılım en üst seviyede hemşehrilerimiz davetimizi kırmayıp geldiler. Onlar bizi, biz de onları özlemişiz. Ramazanın güzellikleri ve maneviyatını hep beraber yaşama imkanı bulduk” dedi.



“Yarınımız bugünden daha güzel olsun”

Başkan Zolan sözlerini şöyle sürdürdü: “Gönül sofralarımızda sadece iftar yapmıyor, mahallemizin istek ve sorunlarını da görüşüyoruz. Bu mahallelerimizin çok şükür altyapısı, üst yapısıyla her yönüyle çok güzel hale getirdik. İlerleyen yıllarda farklı talepler gelebiliyor, o talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımızla istişare etmiş oluyoruz, onların önceliklerini, önem verdiği konuları öğreniyoruz. Aynı zamanda ramazanın ruhunu birlikte yaşıyoruz. Allah’ım herkesten razı olsun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun” dedi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Zolan, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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