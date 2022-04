Büyükşehir ramazan etkinliklerinde ünlü isimleri ağırlıyor Senai Demirci gönülleri fethetti Nevra Serezli ve Gökhan Mete tiyatro oyununda sahne alacak

Büyükşehir Belediyesinin her gün düzenlediği ramazan etkinliğinde sevilen yazar, düşünür Senai Demirci Denizlililerle buluştu. Her gün birbirinden ünlü isimleri ağırlayan programda bu akşam usta sanatçılar Nevra Serezli ve Gökhan Mete Ağaçlar Ayakta Ölür adlı tiyatro oyununda sahne alacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazanın ayının kentte dolu dolu yaşanması için hazırladığı birbirinden güzel programlar tüm hızıyla devam ederken, sevilen yazar, düşünür Senai Demirci dün akşam Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluştu. Demirci başta İslamiyet ve Ramazanı Şerif’in güzelliklerin bahsettiği menkıbe ve öykü ve şiirleriyle programa katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Eski ramazanları aratmayan ateşbaz, kukla, pandomim, meddah gibi gösteriler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde dolu dizgin devam ederken, bu akşam (8 Nisan Cuma) saat 21.30’da usta sanatçılar Nevra Serezli ile Gökhan Mete'nin başrolde yer aldığı “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.



Ücretsiz etkinliklere tüm Denizli davetli

Her gün 7’den 70’e herkese hitap eden farklı etkinliklerin ücretsiz olarak yer aldığı Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı programlarına tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtilirken, etkinliklerin detayına https://www2.denizli.bel.tr/userfiles/image/site/RamazanEtkinlikProgrami2022.pdf adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.