Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (3)

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendisini darbeden Doktor Naim Ünsal'ı tabancayla vurarak öldüren jandarma uzman çavuş Musa Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Aktaş çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-04-08 22:21:00



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