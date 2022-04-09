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Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma Akan trafikte motosikletlilerin bir birine yaptığı yardım tehlikeli anlara sahne oldu

İHA

Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma Akan trafikte motosikletlilerin bir birine yaptığı yardım tehlikeli anlara sahne oldu

– Denizli’de seyir halindeyken arızalanan motosikleti, bir diğer motosiklet sürücüsü ayağıyla destek vererek yardım etmeye çalıştı. Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, geçtiğimiz günlerde bir motosiklet trafikte arızalandı. Arızadan dolayı yoluna devam edemeyen motosikletli sürücüye yardım eden bir diğer motosiklet sürücüsü, ayağıyla ittirerek destek vererek yardım etmeye çalıştı. Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, zaman zaman orta şeritte durma noktasına gelerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızını göstererek motosikletli sürücülerin kaç kilometre hızda gittiğini gösterdi. Yaklaşık 50 ile 60 kilometre hızında giden motosikletli sürücüler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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