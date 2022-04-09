Devrilen araç yurt müdürü ve aşçısına mezar oldu Hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

Denizli’de sollama yaptığı esnada SUV araçla çarpışması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki yurt müdür ve aşçısı hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.



Kaza, Tavas ilçesi Tekke Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli’den Muğla’ya doğru seyir eden Bekir F. idaresindeki Fiat marka 20 EF 9257 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete giden M.Ç. kontörlündeki Wolkswagen marka 20 HH 555 plakalı SUV tarzı araç ile iddiaya göre sollama yaparken yan yana çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole çarptıktan sonra taklalar atarak ters bir şekilde durdu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri hafif ticari araçta bulunan yurt müdürü Şükrü Aktaş, yurdun aşçısı Adem Songüner’in hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Bekir F.’yi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin 3 saatlik çalışma gerçekleştirdiği yol, trafiğe kapatıldı. Kamyon ve tırların geçişlerine izin verilmemesinin ardından karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Yapılan çalışmaların ardından yola savrulan cesetler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. SUV tarzı aracın sürücüsü M.Ç. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Bekir F.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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