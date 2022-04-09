Tiyatronun duayenleri Denizlililerle buluştu Denizli’de Ramazan programları doludizgin devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her güne özel düzenlediği Ramazan programları tiyatronun duayen isimleri Nevra Serezli ve Gökhan Mete’yi ağırladı. Oyuncuların övgüyle bahseden Başkan Zolan, başta Türkiye’nin gururu Nevra Serezli olmak üzere tüm sanatçılara teşekkür etti.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazanın ayına özel hazırladığı programlar çerçevesinde tiyatronun duayen isimleri Nevra Serezli ve Gökhan Mete’nin de içinde bulunduğu Tiyatro Kare Denizlililerle buluştu. Sevilen sanatçılar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı tiyatro oyunu sahneledi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu’nda sergilenirken, tüm koltuklar doldu. İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyunda Nevra Serezli, yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü oynadı.



Gökhan Mete’nin “Ellerinden öperim” sözlerine büyük alkış

Eser ve sanatçıların eşsiz performansı büyük beğeni toplarken izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı. Oyunun ardından sahneye davet edilen Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada Ramazan programları çerçevesinde Tiyatro Kare’yi ağırladıklarını belirterek usta sanatçı Nevra Serezli başta olmak üzere sanatçıların performansından övgüyle bahsetti. Güzel ve çok kaliteli bir oyun sergilendiğini, izlemekten büyük keyif duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, başta Türkiye’nin gururu Nevra Serezli olmak üzere tüm sanatçılara teşekkür etti. Sanatçı Nevra Serezli de yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Sanatçı Gökhan Mete’nin Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni kastederek, “Bu salon, bu bina, düşünenler, emek verenler ve yapanlar, ellerinden öperim” sözleri ise büyük alkış topladı.



Hafta sonunda Orhan Hakalmaz ve Ahmet Yenilmez sahnede

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7’den 70’e herkese hitap eden Ramazan etkinlikleri hafta sonunda ünlüleri ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde 09 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 21.30’da Orhan Hakalmaz Türk Halk Müziği konseri ile 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 21.30’da da Ahmet Yenilmez II. Abdülhamit Han adlı tiyatro oyunu ile sahne alacak. Saat 20.30’dan itibaren eski Ramazanları aratmayan dolu dolu programların olduğu Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı programlarına tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtilirken, etkinliklerin detayına internet adresinden ulaşılabiliyor.

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