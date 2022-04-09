Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Burak Yılmaz (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYE BASKET: Hollowell (xxx) 11, Emircan (x), German (xxx) 30, Lomazs (xxx) 12, Hakan (xx) 9, Sestina (xxx) 12, Upson (x) 4, Thomas (x), Altan (xxx) 12, Yiğitcan (x)

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford (xxx) 11, Enes Berkay (xxx) 10, Bruinsma (xxx) 18, Miller (xxx) 26, Herun (xxx) 18, Clyburn (xxx) 13, Mehmet Fırat (xxx) 9, Mustafa (x) 2, Kadir (x) 1

1. PERİYOT: 25-31

İLK YARI: 39-62

3. PERİYOT: 66-89ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde üst üste üçüncü mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a farklı yenilerek kendini ateşe attı: 90-109

Maç boyunca tutuk bir basketbol sergileyen Denizli temsilcisi bu sonuçla ligde son 4 maça 26 haftada 8 galibiyetle girerek kurtuluşunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Merkezfendi, hafta içinde erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Maça Bruinsma'nın üst üste 2 üçlük isabeti ve Herun'un sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, farkı 14 sayıya kadar çıkardığı ilk periyodu 31-25 önde tamamladı. İkinci periyotta iyi savunmayla Denizli temsilcisine 14 sayı şansı tanıyıp 31 sayı üreten Büyükçekmece farkı açtı. İstanbul ekibi devre arasında soyunma odasına 62-39 önde girdi. Büyükçekmece üçüncü periyodun başında farkı 27 sayıya taşıdı. Son periyoda 89-66 önde başlayan konuk takım rahat bir oyunla maçtan 109-90 galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-04-09 15:19:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.