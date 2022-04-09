Horozkentspor, Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ne yükseldi Horozkentspor Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan: “Herkesin bu takıma sahip çıkması lazım”

Denizli’yi Kadın Futbol 2. Lig C grubunda temsil eden Üstek Group Horozkentspor, deplasmanda 10. haftada karşılaştığı Soma Zaferspor’u 41 mağlup etti. Yeşil siyahlı kadınlar ligin bitimine 4 hafta kala Türkiye Kadınlar 1. Lig’ini garantilemeyi başardı.



Kadın Futbol 2. Lig C grubunda mücadele eden Üstek Group Horozkentspor, deplasmanda Soma Zaferspor’la karşılaştı. Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmek için mücadele veren yeşil siyahlı ekip, hızlı başladığı maçın 17. dakikasında Elif Duru takımını 10 öne geçirdi. Ardından rakiplerine neredeyse pozisyon vermeyen ekip, 20. dakikada Sıla Eldirekoğlu ile farkı 20’a yükseltti. Horozkentspor’un başarılı oyuncularından Huriye 41. dakikada kaydettiği gol ile ilk yarı 30 bitti. Üstünlüğünü devam ettiren yeşil siyahlı kadınlar, 67. dakikada Elif Duru bulduğu pozisyonla durumu 40 yaptı. Soma Zaferspor ekibi 85. dakikada Seda Şahin’in golüyle durum 41 oldu. Maç büyük bir mücadele içerisinde geçerken hakem düdüğü çalmasıyla Horozkentspor, deplasmanda galibiyet kazanarak 24 puana yükseldi, gol sayısını da 42 yaptı.



“Herkesin bu takıma sahip çıkması lazım”

Maçın ardından galibiyet açıklamasında bulunan Horozkentspor Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan, “Çok çalıştık gece gündüz demedik soğuk sıcak demeden tatil demeden çalıştık. Sonunda çalışmalarımızın karşılığını aldık çok mutluyuz Denizli’mize hayırlı olsun. Artık bu takım Denizli’nin. Herkesin bu takıma sahip çıkması lazım ÜG Horozkentspor Denizli’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Emeği geçen yönetim kuruluma beraber çalıştığım hocalarıma ve futbol kızlarıma sonsuz teşekkürler. Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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