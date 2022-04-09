Denizli OSB geleneksel iftar programlarına devam ediyor Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi'nde binlerce öğrenci iftarda buluşuyor

Ramazan ayında Pamukkale Üniversitesi içerisinde yer alan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi'nde Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve bölge sanayicileri tarafından geleneksel olarak düzenlenen, iftar programlarında binlerce öğrenciye ev sahipliği yapılıyor.



Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Ramazan ayında; Pamukkale Üniversitesi içerisinde yer alan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi'nde geleneksel olarak düzenlenen, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve bölge sanayicileri tarafından katkı verilen iftar programlarında binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Sosyal dayanışmanın müstesna bir örneği olan Geleneksel iftar yemeklerine Ramazan ayı boyunca devam edeceklerini, sofralarda tabaklara uzanan el sayısı arttıkça bereketin de artacağını unutmaması gerektiğini söyleyen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, “Ramazan, feyizli bir hayatın yaşandığı mübarek bir mükafat ayıdır. Bu mübarek ayda, fani lezzetlerden vazgeçip baki lezzetlere nail olmanın sırrına, Hak Teala’nın emir buyurduğu oruç ibadetiyle kavuşulur. Öncelikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm islam alemine hayırlar, bolluk ve bereket getirmesini cenabı haktan niyaz ediyorum. Korona virüs sürecinde tüm sevdiklerimizle aramıza sosyal mesafeler koyduk, bir arada olamadık. Bu ramazan ayında sevinçliyiz. Gerek öğrenci kardeşlerimizle gerek diğer vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ramazan ayı boyunca devam edecek bu organizasyona destek veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Daha nice Ramazan aylarında bir arada oluruz” diye konuştu.

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