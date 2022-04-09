Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor, iç sahada 68 Aksaray Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynanan maçta Kızılcabölükspor, kaleci Muzaffer'in henüz 6'ncı dakikada kırmızı kart görmesiyle oyanan büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Bu skorla Kızılcabölük ligde son 6 haftaya 31 puanla düşme hattında girdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-04-09 18:37:33



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