Merkezefendi evinde yıkıldı

DENİZLİ, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, üst üste 3 maçını evinde oynama avantajını kullanamayıp kendini ateşe attı. Erteleme sınavları nedeniyle ligin son haflarında 4 maçı iç sahada oynadığı önemli bir avantaja sahip olan Denizli temsilcisi, avantajını kullanamadı. Evinde art arda üçüncü mağlubiyetini dün alt sıralardaki en yakın rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a 109-90 yenilerek alan Merkezefendi, kümede kalmayı garantileme fırsatını kaçırdı. Bitime 4 maç kala 26 maçta 8 galibiyette kalıp halen düşme korkusunu üzerinden atamayan Merkezefendi, 13 Nisan Çarşamba günü erteleme sınavında Anadolu Efes'i ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-04-10 12:06:10
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