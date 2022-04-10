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Altaş Denizlispor - Tuzlaspor: 2-4

DHA

Altaş Denizlispor - Tuzlaspor: 2-4


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Sezgin Çınar (xx), Suat Güz (xx)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xx) Emre (x) (Dk. 46 Lopes x), Hakan (xx), Leo (xx), Gökhan (x) (Dk. 72 Oğuz x), Muhammed (x) (Dk. 46 Özer x), Mustafa (x) (Dk. 46 İlhan x), Djedje (xx), Aissati (xx), Mayi (x) (Dk. 72 Bekir Turaç x), Ömer (xx)
TUZLASPOR: Emre (xx) Erhan (xx), İsmail (xx), Posmac (xx), Ferhat (xx), Rotman (xx), Diack (xx), Çekdar (xx) (Dk. 70 Sefa x), Harris (xx), Ahmet (xxx) (Dk. 60 Sedat x), Ezeh (xxx) (Dk. 88 Kulakov)
GOLLER: Dk. 4 Harris, Dk. 45 Diack, Dk. 55 Ahmet, Dk. 85 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 78 Bekir Turaç, Dk. 90+3 Hakan (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Aissati, Hakan, Djedje (Denizlispor), Harris, Ferhat, Ezeh (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Harris (Tuzlaspor)Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor, evinde Tuzlaspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 2-4. Denizli Atatürk Stadı'nda konuk ekibin 4'üncü dakikada Harris, 45'inci dakikada Diack, 55'inci dakikada Ahmet ve 85'inci dakikada Ezeh'le bulduğu gollere yeşil-siyahlılar 78'inci dakikada Bekir Turaç ve 90'ıncı dakikada Hakan'la karşılık verebildi. Denizlispor bu sonuçla son 7 maça 33 puanla düşme hattında girdi. 4'üncü dakikada Tuzlaspor öne geçti. Orta sahada baskıyla topu kazanan Diack, topu sol kanata Ezeh'e gönderdi. Rakibini çalımlayarak ceza sahası içine giren Ezeh sol kanattan içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde Harris, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
13'üncü dakikada Altaş Denizlispor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mustafa ceza sahası içinde bulunan Emre'ye şık bir pas verdi. Emre'nin ortasını kale önünde bulunan Erhan son anda kafayla kornere gönderdi.
14'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Ezeh, içeriye ortaladı. Ezeh'in ortasında kale alanı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet'in vuruşu üstten auta gitti.
42'nci dakikada Mustafa'nın sağ kanattan içeriye yaptığı ortaya Posmac'ın ters vuruşu az farkla kornere gitti.
45'inci dakikada Tuzlaspor'un geliştirdiği atakta Ahmet'in içeriye yerden pasında topla buluşan Çekdar'ın şutu üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Diack, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı Tuzlaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50'inci dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Hakan'ın kafa vuruşu direkten dışarıya çıktı.
52'inci dakikada Harris'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Abdülkadir son anda çıkardı. Kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.
55'inci dakikada Tuzlaspor'ın kazandığı serbest vuruşta Ahmet topu filelere göndererek farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 0-3.
70'inci dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Ezeh'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sedat'in sert şutunu kaleci Abdülkadir son anda kornere çeldi.72'nci dakikada Tuzlaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Rotman'ın sağ çaprazdan sert şutu üst direkten dışarıya çıktı.
78'inci dakikada sağ kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında Lopes'in içeriye ortasına arka direkte iyi yükselen Bekir, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-3.
85'inci dakikada Sedat'ın uzun pasında savunmada Hakan topu sektirdi. Topu önünde bulan Ezeh, ceza sahası içinde rakibini çalımlayarak topu filelere gönderdi: 1-4.
90+3'üncü dakikada sol kanattan Djedje'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Hakan kafayla topu ağlara gönderdi: 2-4
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tuzlaspor mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı.  DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-04-10 18:12:28

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