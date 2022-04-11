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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekden Hastanesi, Kanser Haftasında hastane personeline seminer verdi

İHA

Tekden Hastanesi, Kanser Haftasında hastane personeline seminer verdi

Kanser haftasında etkinlikler yaparak erken teşhisin önemini vurgulayan Özel Denizli Tekden Hastanesi, hastane personeline üroloji uzmanlarından Op. Dr. Akın Avcı tarafından seminer verdi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Kanser haftası çerçevesinde erken teşhisin önemine vurgu yapma adına çeşitli etkinliklere yer verdi. Bu etkinlikler çerçevesinde sosyal medya üzerinden en sık rastlanan kanser türleri ile ilgili doktorlardan bilgilendirme videoları paylaşan Tekden Hastanesi, poliklinik kapılarına da “Kansere karşı güçlüyüz, Hayata umutla sımsıkı bağlan” yazılarını astı. Bunun yanında doktorlar tarafından erken teşhise vurgu yapma amaçlı sık rastlanan kanser türleri ile ilgili hizmet içi eğitimler verildi.

“Eğitim vermekteki amacımız farkındalık oluşturarak kansere yakalanma oranını düşürmek”
Yapılan hizmet içi eğitim çerçevesinde üroloji uzmanlarından Op. Dr. Akın Avcı, ürolojik kanserlerle ilgili verdiği eğitimde erken teşhisin önemine vurgu yaparak basit diye önemsenmeyen bazı şikayetlerin mutlaka uzmana sorulması konusunda uyarılarda bulundu. Tekden Hastanesi Üroloji doktoru, “Erkeklerde en sık rastlanan kanser türü prostat kanseridir. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki erkeklerin bir kısmında prostat kanseri görülebilir. Bunun dışında mesane kanseri ve testis kanseri de ürolojik kanserler arasında yer alır. Amacımız kanserle mücadelede erken teşhis sayısını arttırmak ve yaşam kalitesinin daha iyi olması adına kansere yakalanan hastaların tedavisinde başarıya ulaşmaktır. Bunun için düzenli doktor kontrolleri, spor, düzenli beslenme, kilo kontrolünü sağlamak ve sigaradan uzak durmak gibi yaşamımızda yapacağımız bazı değişikliklerle kanserden korunmamız mümkün. Özellikle kanser hastalıklarında erken teşhiste tedavi başarı oranı artmaktadır. Bundan dolayı en ufak belirtilerde uzmana başvurmaktan çekinmeyin ” dedi.

“Meme kanseri teşhisinde elle muayene çok önemli”
Personele verilen hizmet içi eğitimde meme kanserinden nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili bilgiler veren Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli, “Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türlerinden biridir. Her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülme riski bulunmaktadır. Erken teşhis ile ilgili toplumun bilinçlenmesi oldukça önemlidir. Personele verdiğimiz eğitimde elle muayene nasıl yapılmalıdır, kaç yaşından sonra mamogafi çektirmeliyiz, kontrollerimizi ne sıklıkla yapmalıyız gibi konulardan bahsettik. Personelin sorularını cevaplandırdık. Hayatımızda ne gibi değişiklikler yaparsak kanser riskini en aza indirebiliriz gibi konularda bilgilendirmeler yaptık. Yeri gelmişken buradan da bahsedelim. Dengeli beslenme, ideal kiloya ulaşma, sigara kullanmama, fazla alkol tüketmeme ve düzenli egzersiz yapma gibi faaliyetler meme kanserinden koruduğu gibi birçok kanser türünden de korunmaya yardımcı olabilecek faktörlerdir. Kanser haftaları ile ilgili etkinlik yapılmasının amacı erken teşhis konusunda farkındalığı arttırmaktır. Biz de bu sebeple hastane olarak çeşitli etkinliklerle erken teşhisin önemine vurgu yapmak istedik” diye konuştu.

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