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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uz; “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”

İHA

Başkan Uz; “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Tuzlaspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ancak bu puan kaybını telafi edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Spor Toto 1.Lig 31. haftasında Tuzlaspor’a mağlup olarak düşme hattından çıkma şansını değerlendiremediklerini belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesinin ardından çok iyi bir çıkış yakaladık. 7 Maçta 14 puan topladık. Son 3 maçımızı galibiyetle kapattık. Ancak Tuzlaspor maçında hem oyun hem de skor olarak istediğimiz ve beklediğimiz gibi değildik” dedi. Tuzlaspor maçında tribünleri doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden Mehmet Uz, “Maç günü tribünleri adeta bayram yerine çeviren taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için çok üzgünüz. Maça gelerek 90 dakika boyunca üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapan taraftarlarımızdan özür diliyorum. İyi giderken zaman zaman bu tür puan kayıpları yaşanabiliyor. Tuzlaspor mağlubiyetinin değerlendirmesini teknik heyetimiz ve futbolcular elbette yapacaktır. Biz kendilerine dün nasıl güveniyorsak bugün de aynı şekilde güveniyoruz. Önümüzde 7 hafta daha var. Aylar sonra düşme hattından çıkma şansını iyi değerlendiremedik ama önümüzde alınacak 21 puanın olduğunu unutmadan ve moralimizi bozmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor” dedi.

“Keçiörengücü maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimizden şüphem yok”
Desteğin devam etmesini istediklerini belirten Başka Uz, “Tuzlaspor maçında büyük bir avantajı kaçırdık ama bu tüm şansımızı kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Biz ilk gün bu ligde nasıl kalacağımızı söylemiş ve buna inanmışsak, bugün de aynı duygu ve inancımızı taşıyoruz. Cuma günü deplasmanda oynayacağımız Keçiörengücü maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimizden şüphem yok. Taraftarlarımızdan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize ve takımımıza güvenmelerini ve desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Bugünlere birlik ve beraberlik içerisinde geldik, bundan sonra da bunu devam ettirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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